Happy Foods North: August 13-19, 2025

🛒 Happy Foods Market Weekly Specials – August 13–19, 2025 🛒
📍 5420 Leavenworth Road, KCK
⏰ While supplies last – No rain checks!
🥩 Fresh Meats:
• Boston Butt Pork Steak – $2.29/lb (Family Pack)
• Boneless Pork Chops – $2.49/lb (Family Pack)
• Boneless Beef Rump Roast – $4.99/lb (Family Pack)
• Pork Cutlets (Tender) – $3.99/lb
• Fresh 80% Ground Beef – $4.49/lb (Family Pack)
• Boneless Beef Top Sirloin Steak – $6.99/lb (Family Pack)
• Frozen Whole Chicken – $1.49/lb
• Breaded Catfish Nuggets (Frozen) – $2.49/lb
• Bar S Smoked Sausage – $5.99 (Big Pack 2.5 lb)
🛍 Grocery & Frozen Favorites:
• Sweet Baby Ray’s BBQ Sauce (28 oz, assorted) – $2.19
• Red Baron Pizza (15–24 oz, assorted) – $3.49
• Betty Crocker Cake Mix or Frosting (12–16 oz, assorted) – $1.29
• Best Choice Pasta (16 oz, assorted) – 99¢
• Best Choice Pasta Sauce (24 oz, assorted) – $1.49
• Frito Lay Doritos (9.25 oz, assorted) – $3.49
• Post Cereals (Golden Crisp, Honeycomb, Fruity or Cocoa Pebbles – 11–14.75 oz) – $1.99
• Best Choice Granulated Sugar (4 lb) – $2.88
• Old Orchard Juice (64 oz, selected) – $1.69
🥔 Produce:
• Red or Gold Potatoes (5 lb bag) – $1.99
🥤 Beverages:
• Pepsi Products (24-pack, 12 oz cans, assorted) – $9.99
📅 Hurry — these prices are only good August 13–19, 2025!